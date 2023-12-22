Сергей Жуков с женой показали, какую необычную гендер-пати с капустой себе устроили

Сергей с супругой Региной — одни из немногих звёзд отечественного шоу-бизнеса, которые не очень любят выставлять напоказ личное. Поэтому держали интригу до самого конца. А потом в день икс Сергей сразу из роддома присылает фото, показывая, что стал отцом в пятый раз.

Пусть и задним числом, но сегодня супруги решили поделиться милым семейным торжеством и показали видео с гендер-пати. Сергей и Регина решили устроить праздник без банальщины: никаких вам тортов и протыкания шаров, откуда вылетят розовые или голубые блёстки. Супруги выбрали вариант куда оригинальнее — капусту. Ведь в ней и находят детей, верно?

Сергей Жуков с женой показали архивное видео с гендер-пати. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burdregina

Вокруг пьедестала, украшенного зелёными кочанами, собралась вся дружная семья Жуковых: папа Сергей, мама Регина и пока ещё трое их детей — 15-летняя Ника, 13-летний Энджел и 9-летний Мирон. Разбив искусственную капусту и найдя в ней заветный мешочек с безе, семья поняла, что у них будет мальчик. И только посмотрите на искренние и неподдельные эмоции, сколько радости в лицах! Мирон даже расплакался из-за новости о братике.

Сергей Жуков с семьёй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sezhukov