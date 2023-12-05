Лидер "Руки Вверх!" рассказал, почему никогда не согласится петь под бой курантов
Жуков заявил, что ни за что не согласится выступить на концерте под бой курантов
Сергей Жуков во время концерта на стадионе "Лужники". Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, почему никогда не выступает на новогодних корпоративах и при каких условиях концерт в ночь на 1 января с его участием всё же может состояться.
Как рассказал артист в беседе с Kp.ru, сам Новый год он традиционно встречает в кругу семьи. Это правило не терпит исключений, и ему Жуков не изменяет уже много лет — под бой курантов он всегда дома с близкими.
"Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, ёлка, подарки — что может быть лучше. Семья — это самое ценное и важное для меня. А вот через час можно уже и на работу, а потом заскочить в "Руки Вверх! Бар", поздравить сотрудников и гостей", — рассказал лидер культовой группы.
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Жуков также рассказал о том, как отмечал праздник в детстве. По его словам, самым ярким воспоминанием всегда было то, что родители разрешали не спать до полуночи.
"Вот то самое сокровенное!" — поделился певец.
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