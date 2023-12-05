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5 декабря, 13:29

Лидер "Руки Вверх!" рассказал, почему никогда не согласится петь под бой курантов

Жуков заявил, что ни за что не согласится выступить на концерте под бой курантов

<p>Сергей Жуков во время концерта на стадионе "Лужники". Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Сергей Жуков во время концерта на стадионе "Лужники". Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, почему никогда не выступает на новогодних корпоративах и при каких условиях концерт в ночь на 1 января с его участием всё же может состояться.

Как рассказал артист в беседе с Kp.ru, сам Новый год он традиционно встречает в кругу семьи. Это правило не терпит исключений, и ему Жуков не изменяет уже много лет — под бой курантов он всегда дома с близкими.

"Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, ёлка, подарки — что может быть лучше. Семья — это самое ценное и важное для меня. А вот через час можно уже и на работу, а потом заскочить в "Руки Вверх! Бар", поздравить сотрудников и гостей", — рассказал лидер культовой группы.

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Жуков также рассказал о том, как отмечал праздник в детстве. По его словам, самым ярким воспоминанием всегда было то, что родители разрешали не спать до полуночи.

"Вот то самое сокровенное!" — поделился певец.

Ранее Лайф раскрыл, кто будет вести "Новогодний Голубой огонёк – 2024". Помимо Андрея Малахова и Николая Баскова, которых смело можно назвать старожилами "Огонька", в шоу в качестве ведущих примут участие Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Максим Плетнёв
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