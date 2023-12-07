Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков стал отцом в пятый раз 7 декабря, 16:20 Певец Сергей Жуков с женой Региной Бурд. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Певец Сергей Жуков поделился с поклонниками новостью, что стал отцом в пятый раз. Об этом он написал в телеграм-канале, сопроводив свой пост фотографией из больницы.

Сергей Жуков вновь стал отцом. Фото © t.me / Сергей Жуков и "Руки Вверх!"

"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" — говорится в его тексте. А на фото на Жукове больничный халат с надписью: "У меня родился сын!"

47-летний музыкант женат на 38-летней Регине Бурд с 2007 года. Пара уже воспитывает троих детей: Нику, Энджела и Мирона. Имя новорождённого не раскрывается. Также у Жукова есть дочь Александра от первого брака, которая проживает в США.

Ранее лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, почему никогда не выступает на новогодних корпоративах и при каких условиях концерт в ночь на 1 января с его участием всё же может состояться.

Авторы Татьяна Миссуми