Скорая и ОМОН: Открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге обернулось кровавой бойней

Певец Сергей Жуков приехал в Екатеринбург на открытие бара "Руки вверх!" и в честь этого события дать концерт, однако вечер прошёл довольно бурно. Как передаёт kp.ru, вынужденными гостями мероприятия стали сотрудники скорой помощи и ОМОНа.

По словам гостей, люди собрались в "Руки вверх! баре" и ждали выхода певца на сцену, но вместо этого в заведение нагрянули ОМОН и скорая.

Как оказалось, одной из фанаток певца стало плохо и она рухнула не куда то, а прямо на стекло. В итоге она сильно пострадала, и её пришлось выносить четырём сотрудникам заведения: всё лицо и руки девушки были в крови. Что касается ОМОНа, его пришлось вызвать из-за серьёзной драки в заведении.

"Мы с нетерпением ждали приезда Сергея Жукова, но вот такие буйные и пьяные люди, которых в баре было предостаточно, очень пугают. Но стоит отметить, что в самом зале довольно много охранников, которые быстро улаживают конфликты и выводят неадекватных на улицу", — призналась посетительница бара.

Само выступление, как и концерт Жукова состоялись, и гости остались в полнейшем восторге. Правда, одна из фанаток пожаловалась, что получила по лицу от агрессивной поклонницы звезды нулевых и чуть не оказалась втоптана в пол.