Возраст не важен: Психолог рассказала, какой мужчина сможет осчастливить Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова — сильная и независимая женщина, которой нужен мужчина, с уважением относящийся к её профессиональным достижениям. Об этом порталу "Страсти" рассказала психолог Екатерина Корендясева.

По мнению эксперта, партнёр Волочковой должен поддерживать её стремление и страсть к искусству. Также балерину может заинтересовать мужчина, имеющий нестандартный подход к жизни, ведь сама она питает любовь к ярким образам. При этом сколько ему лет, не так важно. И вместе с тем эпатажное поведение Анастасии мешает ей строить стабильные отношения.

"Волочкова может хотеть замуж, чтобы ощущать полноту личной жизни. Возможно, балерина ещё не обрела того партнёра, который бы удовлетворял все её нужды и потребности. Анастасия мечтает о стабильности и поддержке, но ей может быть сложно найти человека, который примет и поймет её уникальность", — рассказала Корендясева.