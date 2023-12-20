"Наряды будут со стразами": Волочкова раскрыла подробности свадьбы, которую она запланировала сыграть в 2024 году
Анастасия Волочкова собралась выйти замуж в 2024 году
Анастасия Волочкова. Обложка © t.me / volochkova_anastasiya
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует выйти замуж в 2024 году. Правда, она призналась, что пока не состоит в отношениях, но верит, что в год Дракона у неё начнётся новый роман, который приведёт к пышной свадьбе. К слову, планы настолько грандиозные, что звезда даже уже начала выбирать наряды для торжества.
"Конечно, эти наряды будут намного эффектнее, чем на моей первой свадьбе (официально Волочкова не была расписана с отцом своей дочери Игорем Вдовиным, но свадьбу всё равно устроила. — Прим. Лайфа). А тогда у меня было пять платьев. На грядущей свадьбе, думаю, будет в два раза больше!" — поделилась Волочкова в беседе с kp.ru.
По словам балерины, её свадебные наряды будут украшены стразами и с большим количеством фатина. Кстати, платья и фату для неё будет шить российский дизайнер, имя которого Волочкова раскрывать не стала.
Ранее Лайф писал, что певец Сергей Лазарев публично унизил Волочкову на ковровой дорожке "Золотого граммофона". Балерина предложила сделать артисту совместные фото, но получила решительный отказ.