"Наряды будут со стразами": Волочкова раскрыла подробности свадьбы, которую она запланировала сыграть в 2024 году

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что планирует выйти замуж в 2024 году. Правда, она призналась, что пока не состоит в отношениях, но верит, что в год Дракона у неё начнётся новый роман, который приведёт к пышной свадьбе. К слову, планы настолько грандиозные, что звезда даже уже начала выбирать наряды для торжества.

"Конечно, эти наряды будут намного эффектнее, чем на моей первой свадьбе (официально Волочкова не была расписана с отцом своей дочери Игорем Вдовиным, но свадьбу всё равно устроила. — Прим. Лайфа). А тогда у меня было пять платьев. На грядущей свадьбе, думаю, будет в два раза больше!" — поделилась Волочкова в беседе с kp.ru.

По словам балерины, её свадебные наряды будут украшены стразами и с большим количеством фатина. Кстати, платья и фату для неё будет шить российский дизайнер, имя которого Волочкова раскрывать не стала.