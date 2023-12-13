"Ноги как палки": Истощавшая Волочкова напугала поклонников жутким фото из кабинета МРТ
Волочкова ответила поклонникам, которых напугало фото истощавшей балерины
Исхудавшая Волочкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
В силу своей профессии балерина Анастасия Волочкова всегда была в спортивной форме, однако в последнее время она сильно похудела. Поклонники начали бить тревогу, потерю веса заметили и коллеги. Недавно балерина была на выступлении своей подруги Анастасии Сланевской, которая со сцены заявила, что экс-приме пора набрать пару килограммов, а то "ноги стали как палочки".
Последние фото Волочковой из кабинета МРТ в соцсетях вызвали бурю эмоций со стороны поклонников, которые указали на её худобу. Однако прима не раз говорила, что из-за работы всегда ограничивает себя в еде. Она отмечала, что в основном ест овощи, отварную курицу, шпинат, листья салата, яйца и супы.
"Вообще исхудала. Вам надо пять килограммов набрать, а то прям совсем худенькая. Похудела очень сильно", — писали подписчики в комментариях у звезды.
Волочкова рассказала, что тренировки и подготовка к новому шоу "Одержимость" стали причиной похудения. В беседе с Kp.ru она призналась, что иногда забывает поесть. На днях к ней в гости заезжала подруга Елена Галицына, которая привезла с собой клубнику и красную икру.
"Полакомились с Леной икрой. Лена с хлебом и маслом, а я на огурчик положила, потому что хлеб я не ем. Вчера вообще забыла поесть. Но ничего", — отмахнулась Волочкова.
А ранее Лайф рассказывал, что российский певец Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой. Во время мероприятия "Золотой граммофон" все звёзды позировали в фотозоне. Вот и экс-прима предложила сделать артисту совместные фото, но получила решительный отказ.