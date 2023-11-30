"Насть, извини!": Лазарев публично унизил Волочкову на ковровой дорожке "Золотого граммофона"
Лазарев отказал Волочковой в фото на красной дорожке "Золотого граммофона"
Анастасия Волочкова, Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Елизавета Клементьева
Российский певец Сергей Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой. Во время мероприятия "Золотой граммофон" все звёзды позировали в фотозоне. Вот и экс-прима предложила сделать артисту совместные фото, но получила решительный отказ.
Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на красной дорожке. Видео © t.me / Звездач
"Я не фотографируюсь, извини, Насть!" — сказал Лазарев.
На видео заметно, что балерина отказа явно не ожидала, но расстроенного виду не подала. К слову, Филипп Киркоров удостоился чести сделать совместно фото с Лазаревым. Последний же объяснил отказ балерине нехваткой времени: "Нужно бежать готовиться к номеру". Однако с прессой артист успел ещё некоторое время пообщаться.
А ранее Лайф рассказывал о другом случае на ковровой дорожке. Поп-король Филипп Киркоров позвал замуж генерального директора продюсерского центра Татьяну Тур. Пара появилась вместе на красной дорожке перед премьерным показом фильма "Тёща".