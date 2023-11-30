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30 ноября, 09:32

"Насть, извини!": Лазарев публично унизил Волочкову на ковровой дорожке "Золотого граммофона"

Лазарев отказал Волочковой в фото на красной дорожке "Золотого граммофона"

<p>Анастасия Волочкова, Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Анастасия Волочкова, Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Российский певец Сергей Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой. Во время мероприятия "Золотой граммофон" все звёзды позировали в фотозоне. Вот и экс-прима предложила сделать артисту совместные фото, но получила решительный отказ.

Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на красной дорожке. Видео © t.me / Звездач

"Я не фотографируюсь, извини, Насть!" сказал Лазарев.

На видео заметно, что балерина отказа явно не ожидала, но расстроенного виду не подала. К слову, Филипп Киркоров удостоился чести сделать совместно фото с Лазаревым. Последний же объяснил отказ балерине нехваткой времени: "Нужно бежать готовиться к номеру". Однако с прессой артист успел ещё некоторое время пообщаться.

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А ранее Лайф рассказывал о другом случае на ковровой дорожке. Поп-король Филипп Киркоров позвал замуж генерального директора продюсерского центра Татьяну Тур. Пара появилась вместе на красной дорожке перед премьерным показом фильма "Тёща".

Александра Мышляева
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