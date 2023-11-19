Лазарев профукал три миллиона, пытаясь делать торты для собак
Сергей Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак
Сергей Лазарев ликвидирует свой бизнес по производству тортов для собак, пишет портал "Страсти" со ссылкой на источник. Певец пошёл на это из-за убыточности дела.
Так, открытое в 2016 году ООО "Пудель-штрудель" сначала приносило доходы, а лакомства для животных начали даже продавать в сетевых магазинах. Однако позднее организация влезла в долги и стала убыточной, а за последний, 2019-й, год работы она показала трёхмиллионные убытки. Теперь же юридическое лицо прекратит существование.
Кроме того, пишет портал, певец задолжал Федеральной налоговой службе 15 тысяч рублей, из которых 1,9 тысячи — налог по доходам физлица и 13,3 тысячи — средства, взимаемые из-за применения упрощённой системы налогообложения. Также Лазарев не уплатил взносы за 2021 год.
Лайф писал, что суд взыскал с Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей за долги по коммуналке. Он почти четыре года не оплачивал счета за московскую недвижимость.
LIFE