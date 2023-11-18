Актрисе Дарье Белоусовой экстренно вызвали скорую на спектакле в Москве
Mash: Актрисе Дарье Белоусовой вызвали скорую из-за потери сознания на спектакле
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актрисе Дарье Белоусовой понадобилась помощь медиков из-за резкого ухудшения самочувствия на сцене московского "Эрмитажа" на Новом Арбате. Звезда сериала "Анютины глазки" пожаловалась на головокружение и едва не потеряла сознание, сообщил Mash.
Проблемы со здоровьем застали 57-летнюю артистку во время исполнения роли Зои Пельц в пьесе "Зойкина квартира". Впрочем, несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, от госпитализации Белоусова отказалась. Причины недомогания актрисы не уточняются.
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А неделей ранее госпитализация потребовалась известному телеведущему Отару Кушанашвили. Скорая забрала его из ресторана в центре Москвы с подозрением на инфаркт. В тот же день журналист вышел на связь и гневно выругался в отношении тех, кто распускает слухи о его болезни.