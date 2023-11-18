Актрисе Дарье Белоусовой экстренно вызвали скорую на спектакле в Москве

Проблемы со здоровьем застали 57-летнюю артистку во время исполнения роли Зои Пельц в пьесе "Зойкина квартира". Впрочем, несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, от госпитализации Белоусова отказалась. Причины недомогания актрисы не уточняются.

А неделей ранее госпитализация потребовалась известному телеведущему Отару Кушанашвили. Скорая забрала его из ресторана в центре Москвы с подозрением на инфаркт. В тот же день журналист вышел на связь и гневно выругался в отношении тех, кто распускает слухи о его болезни.