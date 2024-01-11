"Нет денег на тюль от Дольче": Адвокат объяснил лук Vacio для "голой вечеринки", бросив камень в огород Киркорова

Адвокат рэпера Vacio (Николая Васильева) Роман Попов заявил Лайфу, что певец пришёл на скандальную "голою вечеринку" в московском баре "Мутабор" в одном носке из-за отсутствия денег на тяжёлый люкс. Он объяснил, что у молодого исполнителя нет средств на "тюль от Дольче", бросив таким образом камень в огород певца Филиппа Киркорова, который был в ажурном, прозрачном костюме от Dolce & Gabbana.

Интервью Лайф с адвокатом Vacio. Видео © LIFE

"На вечеринку он пошёл для того чтобы его заметили и помогли продвинуть его творчество. В таком виде он пришёл, потому что у него нет средств на тюль от "Дольче Габанна", — сказал адвокат.

По словам адвоката, сам Васильев против ЛГБТ*, и после того, как на вечеринке с него стянули носок, у него с этими мужчинами был "серьёзный разговор". Когда закончится административное наказание, музыкант планирует подавать иск против людей, которые это сделали и на камеру имитировали оральный секс, отметил юрист.

Попов подчеркнул, что Vacio — бедный артист, поэтому не может в качестве раскаяния пожертвовать на нужды СВО или детям, но в ином случае обязательно бы так поступил. Однако, по его словам, репера из спецприёмника отвезли в военкомат, где он прошёл медкомиссию и встал на учёт. Собеседник Лайфа отметил, что Vacio против службы не возражает.

"Если его призовут, он пойдёт и отдаст свой долг согласно конституции", — сказал Попов.

Адвокат отметил, что за время ареста репера никто не поддержал кроме семьи, в том числе Анастасия Ивлеева никак не помогла и даже не написала. Он также добавил, что исполнитель в изоляторе читает книги, пишет музыку. Попов считает, что после всего этого творчество его сильно изменится в лучшую сторону.