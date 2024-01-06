Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой снова оказался за решёткой

Певца Vacio (Николай Васильев), ставшего широко известным после участия в "почти голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, вновь отправили под стражу. Как передаёт SHOT , музыканта арестовали ещё на 10 суток за выходки на скандальной тусовке.

Накануне певец должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако сегодня стало известно, что его вновь задержали. По данным телеграм-канала, на Васильева завели дело по ч. 2 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти".