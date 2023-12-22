"Хотел удивить публику": Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения
Vacio после ареста принёс извинение за участие в голой вечеринке Ивлеевой
Исполнитель Vacio (Николай Васильев) после ареста извинился за участие в скандальной вечеринке, которую устроила блогерша Настя Ивлеева. Он заявил, что "в такое тяжёлое время для страны не хотел никого оскорбить", а своим провокационным образом — носком на половом члене — парень собирался "удивить публику", пишет РИА "Новости".
"Я придумал свой образ, чтобы удивить публику, которая присутствовала на этом мероприятии, и в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я вообще не знаю. Я никак не поддерживаю ЛГБТ* и не хотел сделать никакой пропаганды", — сказал Васильев.
Ранее Лайф сообщал, что рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
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