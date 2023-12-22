"Хотел удивить публику": Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения

Исполнитель Vacio (Николай Васильев) после ареста извинился за участие в скандальной вечеринке, которую устроила блогерша Настя Ивлеева. Он заявил, что "в такое тяжёлое время для страны не хотел никого оскорбить", а своим провокационным образом — носком на половом члене — парень собирался "удивить публику", пишет РИА "Новости".

"Я придумал свой образ, чтобы удивить публику, которая присутствовала на этом мероприятии, и в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я вообще не знаю. Я никак не поддерживаю ЛГБТ* и не хотел сделать никакой пропаганды", — сказал Васильев.

Ранее Лайф сообщал, что рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.