Парням, целовавшимся на голой вечеринке Ивлеевой, грозят штрафы и аресты

Оперативники проводят задержания ещё двоих участников скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, которые поцеловались на танцполе и сняли себя на видео. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в ближайшее время мужчин могут арестовать и отправить в спецприёмник на 15 суток за мелкое хулиганство, как и исполнителя Vacio, который появился на тусовке в одном носке. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.