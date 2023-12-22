Парням, целовавшимся на голой вечеринке Ивлеевой, грозят штрафы и аресты
SHOT: Проводятся задержания ещё двоих участников голой вечеринки Ивлеевой
Оперативники проводят задержание двоих участников голой вечеринки Ивлеевой в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Оперативники проводят задержания ещё двоих участников скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, которые поцеловались на танцполе и сняли себя на видео. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, в ближайшее время мужчин могут арестовать и отправить в спецприёмник на 15 суток за мелкое хулиганство, как и исполнителя Vacio, который появился на тусовке в одном носке. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.