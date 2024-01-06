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6 января, 14:41

Самого голого участника вечеринки Ивлеевой вновь задержали

Участника вечеринки Ивлеевой певца Vacio вновь задержали за мелкое хулиганство

Певец Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli

Певец Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli

Певца Vacio (Николая Васильева), посетившего "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой в одном носке, задержали повторно. Об этом сообщает SHOT. Накануне артист должен был выйти из спецприёмника после того, как его арестовали 22 декабря.

По данным телеграм-канала, на Васильева завели дело по ч. 2 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти". За слишком откровенный костюм ему грозит ещё 15 суток ареста.

Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки
Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой отгремела в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Среди гостей засветились некоторые популярные артисты и известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось у исполнителя Vacio, который явился в одном носке, надетом на причинное место. Рэпера арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику.

Александра Мышляева
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