Самого голого участника вечеринки Ивлеевой вновь задержали

Певца Vacio (Николая Васильева), посетившего "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой в одном носке, задержали повторно. Об этом сообщает SHOT. Накануне артист должен был выйти из спецприёмника после того, как его арестовали 22 декабря.