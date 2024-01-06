Самого голого участника вечеринки Ивлеевой вновь задержали
Участника вечеринки Ивлеевой певца Vacio вновь задержали за мелкое хулиганство
Певец Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli
Певца Vacio (Николая Васильева), посетившего "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой в одном носке, задержали повторно. Об этом сообщает SHOT. Накануне артист должен был выйти из спецприёмника после того, как его арестовали 22 декабря.
По данным телеграм-канала, на Васильева завели дело по ч. 2 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти". За слишком откровенный костюм ему грозит ещё 15 суток ареста.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой отгремела в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Среди гостей засветились некоторые популярные артисты и известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось у исполнителя Vacio, который явился в одном носке, надетом на причинное место. Рэпера арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику.