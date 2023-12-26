Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки
Суд оставил под арестом рэпера Vacio за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Рэпер Vacio на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Обложка © Telegram / SHOT
Самый голый участник скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) сообщил, что после тусовки подарил носок, прикрывавший его причинное место, понравившейся на мероприятии девушке. Себя же он не считает представителем ЛГБТ*, отмечает SHOT.
По данным телеграм-канала, во вторник, 26 декабря, в суде рассмотрели апелляцию адвоката исполнителя на его арест. По словам рэпера, после того скандального перформанса с ним связались организаторы вечеринки — они заявили, что музыканта ищет полиция — и будет лучше, если он приедет на встречу с правоохранителями. Vacio рассказал, что задержавшие его сотрудники общались с ним достаточно вежливо и угостили гречишным чаем. В тот момент он не догадывался, что его могут арестовать.
Васильев заверил, что никогда не будет устраивать подобные скандальные выходки. Однако суд не принял апелляцию и оставил Vacio под арестом.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой отгремела в ночь на 21 декабря в московском "Мутаборе". Среди гостей засветились некоторые популярные артисты и просто известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось сделать у исполнителя Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который явился в одном носке, надетом на причинное место. Рэпера арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.