Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки

По данным телеграм-канала, во вторник, 26 декабря, в суде рассмотрели апелляцию адвоката исполнителя на его арест. По словам рэпера, после того скандального перформанса с ним связались организаторы вечеринки — они заявили, что музыканта ищет полиция — и будет лучше, если он приедет на встречу с правоохранителями. Vacio рассказал, что задержавшие его сотрудники общались с ним достаточно вежливо и угостили гречишным чаем. В тот момент он не догадывался, что его могут арестовать.