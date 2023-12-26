Режиссёр, снявший Ивлееву в сериале "Монастырь", высказался насчёт "голой вечеринки"

Российский актёр и режиссёр Александр Молочников опубликовал пост в поддержку Анастасии Ивлеевой на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе "Мутабор". По его словам, Ивлеева, которую он снял в сериале "Монастырь", "сильная и смелая" — и все неприятности она "переживёт", хотя и не заслуживает их.