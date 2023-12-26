Режиссёр, снявший Ивлееву в сериале "Монастырь", высказался насчёт "голой вечеринки"
Молочников назвал "голую вечеринку" Ивлеевой несвоевременной глупостью
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Савостьянов
Российский актёр и режиссёр Александр Молочников опубликовал пост в поддержку Анастасии Ивлеевой на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе "Мутабор". По его словам, Ивлеева, которую он снял в сериале "Монастырь", "сильная и смелая" — и все неприятности она "переживёт", хотя и не заслуживает их.
"Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно", — написал Молочников, сопроводив пост фотографией Ивлеевой.
Напомним, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой отгремела в ночь на 21 декабря в московском "Мутаборе". Среди гостей засветились некоторые популярные артисты и просто известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.