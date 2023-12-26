Продюсер "Бригады" и ещё 22 человека хотят засудить Ивлееву на миллиард рублей за "голую вечеринку"
SHOT: С Насти Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за скандальную вечеринку
С блогерши Насти Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей морального вреда за её скандальную "голую вечеринку", под коллективным иском уже подписались 23 человека. Как рассказал SHOT глава инициативной группы, продюсер "Бригады" и актёр Александр Иншаков, звезду также собираются лишить возможности зарабатывать на своём имени.
Продюсер "Бригады" и неравнодушные граждане хотят засудить Ивлееву на миллиард рублей за "голую вечеринку". Видео © SHOT
"Это за гранью разумного, особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята. Как можно такие вещи вообще позволять? Всё должно быть предельно жёстко. Людей надо наказывать, лишать званий, не давать возможности появляться на экране... Они уже нагадили по максимуму", — сказал он.
По словам адвоката Александра Трещёва, к которому обратился Иншаков, столь большая сумма была затребована, чтобы организаторы как "пришли с голой задницей", так пусть и "убираются отсюда с такой же задницей". В свою очередь продюсер отметил, что заявление скоро будет подано в Хамовнический районный суд Москвы, всего под ним подписались 23 человека — это неравнодушные граждане, которые не смогли остаться в стороне. В случае удовлетворения требований миллиард рублей будет направлен в один из фондов поддержки бойцов СВО и их семей.
Напомним, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой отгремела в ночь на 21 декабря в московском "Мутаборе". Среди гостей засветились некоторые популярные артисты и просто известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сама она, к слову, ничего плохого в тусовке не увидела, а также анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.