Продюсер "Бригады" и ещё 22 человека хотят засудить Ивлееву на миллиард рублей за "голую вечеринку"

С блогерши Насти Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей морального вреда за её скандальную "голую вечеринку", под коллективным иском уже подписались 23 человека. Как рассказал SHOT глава инициативной группы, продюсер "Бригады" и актёр Александр Иншаков, звезду также собираются лишить возможности зарабатывать на своём имени.

Продюсер "Бригады" и неравнодушные граждане хотят засудить Ивлееву на миллиард рублей за "голую вечеринку". Видео © SHOT

"Это за гранью разумного, особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята. Как можно такие вещи вообще позволять? Всё должно быть предельно жёстко. Людей надо наказывать, лишать званий, не давать возможности появляться на экране... Они уже нагадили по максимуму", — сказал он.