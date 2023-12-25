Садальский назвал Ивлееву "дремучей тундрой" из-за скандала с "голой вечеринкой"
Актёр Станислав Садальский раскритиковал "голую вечеринку" Насти Ивлеевой и посетивших это событие звёзд, однако наказывать их за дурновкусие, по его словам, неправильно. Своим мнением заслуженный артист РСФСР поделился в беседе с нашими коллегами из NEWS.ru.
По его словам, прискорбно, что современным российским селебрити оказалось нечем удивить публику, "кроме голой жопы".
"Сама Ивлеева — дремучая тундра, но её компания мне казалась умнее и интереснее её. Печально, что так выглядит элита России", — заключил Садальский.
Напомним, что скандальная вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. Общественники пришли в ужас от тусовки и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Ивлеева заявила, что не видит в вечеринке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день, куда нагрянули силовики и устроили в клубе обыск, изъяв документацию.
ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов