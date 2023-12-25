Садальский назвал Ивлееву "дремучей тундрой" из-за скандала с "голой вечеринкой"

Актёр Станислав Садальский раскритиковал "голую вечеринку" Насти Ивлеевой и посетивших это событие звёзд, однако наказывать их за дурновкусие, по его словам, неправильно. Своим мнением заслуженный артист РСФСР поделился в беседе с нашими коллегами из NEWS.ru.

По его словам, прискорбно, что современным российским селебрити оказалось нечем удивить публику, "кроме голой жопы".