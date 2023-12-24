"Только бэкстейдж и цветочки": Киркоров оправдался перед Песковым за участие в "голой вечеринке"

Российский певец Филипп Киркоров рассказал представителю Кремля Дмитрию Пескову, как оказался на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, которая на днях наделала много шума. Артист признался, что пошёл туда лишь потому, что пообещал блогерше. Кадры разговора в ДС "Мегаспорт", где вчера состоялось выступление супруги Пескова — фигуристки Татьяны Навки, публикует StarHit .

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чём никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (помощница. — Прим. Лайфа), только бэкстейдж и цветочки [и уходим]", — заявил музыкант.