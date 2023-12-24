"Только бэкстейдж и цветочки": Киркоров оправдался перед Песковым за участие в "голой вечеринке"
Киркоров заявил Пескову, что был на вечеринке Ивлеевой, потому что обещал бартер
Настя Ивлеева и Филипп Киркоров на скандальной "Почти голой вечеринке" (Almost naked party). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Российский певец Филипп Киркоров рассказал представителю Кремля Дмитрию Пескову, как оказался на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, которая на днях наделала много шума. Артист признался, что пошёл туда лишь потому, что пообещал блогерше. Кадры разговора в ДС "Мегаспорт", где вчера состоялось выступление супруги Пескова — фигуристки Татьяны Навки, публикует StarHit.
"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чём никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (помощница. — Прим. Лайфа), только бэкстейдж и цветочки [и уходим]", — заявил музыкант.
Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой, на которую раздетыми заявились многие звёзды, в том числе и Филипп Киркоров. Общественники пришли в ужас от тусовки и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Ивлеева заявила, что не видит в вечеринке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день, куда нагрянули силовики и устроили в клубе обыск, изъяв документацию.
В итоге участников этого "непотребства" призвали окропить мирамистином, а исполнителя песни "Роза чайная" даже предложили лишить звания народного артиста. При этом певица Слава напомнила о свирепствующем гриппе, заявив, что лучше одеваться потеплее. Особое внимание она обратила на Киркорова, который пришёл "аж с катетером на руке" на случай, если при взгляде на чужие попы ему "нехорошо станет".