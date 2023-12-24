"Премии для лохов": Волочкова обиделась, что её не пригласили на скандальную "голую" вечеринку
Волочкова пожаловалась, что её не пригласили на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что её не приглашали на Almost naked party Насти Ивлеевой, которая на днях отгремела в Москве. Вечеринка наделала много шума, однако танцовщица призналась, что о прошедшей тусовке даже не слышала.
Артистка балета рассказала, что пока занята своими премьерами, ходит на разные премии, а чужие мероприятия "для лохов" её "мало волнуют".
"Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек. Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были", — приводит её слова Пятый канал.
При этом звезда балета раскритиковала общество за то, что многих интересует "вот это быдло", а не её творчество.
Как уже рассказывал Лайф, скандальная "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. На тусовке разделись многие звёзды, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак. При этом есть и те, кому вечеринка "не понравилась": общественники потребовали проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Причём сама блогерша заявила, что не видит в тусовке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики, устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
Не обошлось и без курьёзов: певец Vacio оказался самым голым — он пришёл в одном носке, надетом на половой орган. В итоге музыканта оштрафовали на ₽200 тысяч по статье 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Его арестовали прямо во время вечеринки и дали 15 суток. Певец, кстати, уже извинился за свой образ.
Помимо этого, участников "голой вечеринки" призвали окропить мирамистином, а Киркорова даже предложили лишить звания народного артиста. При этом глава ФПБК Виталий Бородин посулил арест и самой Ивлеевой. Телеведущая, кстати, уже принесли свои извинения и рассказала, что вечеринка была приурочена к показу фотографий, снятых для журнала Playboy. При этом она пообещала, что все собранные деньги пойдут на благотворительность.
ТАСС / Алексей Белкин