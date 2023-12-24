"Премии для лохов": Волочкова обиделась, что её не пригласили на скандальную "голую" вечеринку

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что её не приглашали на Almost naked party Насти Ивлеевой, которая на днях отгремела в Москве. Вечеринка наделала много шума, однако танцовщица призналась, что о прошедшей тусовке даже не слышала.

Артистка балета рассказала, что пока занята своими премьерами, ходит на разные премии, а чужие мероприятия "для лохов" её "мало волнуют".

"Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек. Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были", — приводит её слова Пятый канал.