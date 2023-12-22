Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой заявил, что ему дали 15 суток

Рэпер Vacio (Николай Васильев), в одном носке появившийся на скандальной "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, заявил, что ему якобы дали 15 суток административного ареста. По данным SHOT, на артиста составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", однако PR-директор Васильева Илья Филимонов не стал комментировать Лайфу эту информацию.

Также рэпер написал большой пост, в котором объяснил выбор столь эпатажного костюма. Васильев подчеркнул, что просто соблюдал дресс-код и назвал себя "простым русским парнем", который любит девушек и свою страну и знает, что ей сейчас нелегко.