Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой заявил, что ему дали 15 суток
Рэпер Vacio заявил, что его арестовали после вечеринки Ивлеевой
Рэпер Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli
Рэпер Vacio (Николай Васильев), в одном носке появившийся на скандальной "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, заявил, что ему якобы дали 15 суток административного ареста. По данным SHOT, на артиста составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", однако PR-директор Васильева Илья Филимонов не стал комментировать Лайфу эту информацию.
Также рэпер написал большой пост, в котором объяснил выбор столь эпатажного костюма. Васильев подчеркнул, что просто соблюдал дресс-код и назвал себя "простым русским парнем", который любит девушек и свою страну и знает, что ей сейчас нелегко.
"Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего альбома <...> и развлечь публику самым смелым образом", — добавил артист.
Напомним, скандальная "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Мероприятие посетили многочисленные звёзды, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Также её гостем стал и сам Николай Васильев, который заявился в одном лишь носке, натянутом на причинное место. Вечеринка вызвала общественный резонанс, и Ивлееву потребовали проверить на предмет пропаганды нетрадиционных отношений, при этом сама блогерша заявила, что не видит в прошедшей тусовке ничего плохого. К слову, на второй день "пати" нагрянули силовики, которые провели в клубе обыск и изъяли документацию.