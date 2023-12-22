"Аж с катетером пришёл": Певица Слава возмутилась из-за голой вечеринки Ивлеевой, особенно досталось Киркорову
Певица Слава назвала "срамотой" голую вечеринку Ивлеевой в Москве
Певица Слава (Анастасия Сланевская) не без сарказма раскритиковала скандальную голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. В одной из социальных сетей она напомнила, что сейчас свирепствует грипп и лучше одеваться потеплее, а Филипп Киркоров, разглядывая обнажённые телеса, и вовсе рисковал здоровьем.
"Срамота какая! У Насти Ивлеевой видели, что происходит? Голые все! Попы голые! Даже носки на одном месте у кого-то! Как допустили? Филипп Киркоров аж с катетером на руке пришёл! Мало ли — на попы голые взглянет, и нехорошо станет!" — сказала она.
Более того, оказалось, что Славу звали на мероприятие, но она отказалась.
Напомним, скандальная "Почти голая вечеринка", организованная Настей Ивлеевой, отгремела в московском "Мутаборе" в ночь на 21 декабря. Среди гостей оказались известные люди: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Однако предпочтения столичных звёзд не оценили: общественники потребовали проверить Ивлееву на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Сама блогерша заявила, что не видит ничего плохого в вечеринке, и анонсировала вторую тусовку, на которую пришли нежданные гости — силовики. Они провели в заведении обыски и изъяли документацию.
ТАСС / Виктория Вотоновская