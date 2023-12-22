"Аж с катетером пришёл": Певица Слава возмутилась из-за голой вечеринки Ивлеевой, особенно досталось Киркорову

Певица Слава (Анастасия Сланевская) не без сарказма раскритиковала скандальную голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. В одной из социальных сетей она напомнила, что сейчас свирепствует грипп и лучше одеваться потеплее, а Филипп Киркоров, разглядывая обнажённые телеса, и вовсе рисковал здоровьем.

"Срамота какая! У Насти Ивлеевой видели, что происходит? Голые все! Попы голые! Даже носки на одном месте у кого-то! Как допустили? Филипп Киркоров аж с катетером на руке пришёл! Мало ли — на попы голые взглянет, и нехорошо станет!" — сказала она.