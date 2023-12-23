Ивлеевой посулили арест вслед за самым голым участником её скандальной вечеринки
Глава ФПБК Бородин заявил, что Ивлеевой грозит арест за голую вечеринку
Блогерше Анастасии Ивлеевой грозит административный арест за организацию скандальной "голой" вечеринки в одном из московских клубов. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, она станет следующей после певца Vacio (Николай Васильев), кто понесёт наказание за нашумевшее мероприятие.
"Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей", — сказал Бородин в беседе с телеканалом "360", выразив особую благодарность силовикам, оперативно сработавшим по факту открытой пропаганды ЛГБТ*.
Ранее Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во всевозможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.