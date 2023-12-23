Ивлеевой посулили арест вслед за самым голым участником её скандальной вечеринки

Блогерше Анастасии Ивлеевой грозит административный арест за организацию скандальной "голой" вечеринки в одном из московских клубов. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, она станет следующей после певца Vacio (Николай Васильев), кто понесёт наказание за нашумевшее мероприятие.