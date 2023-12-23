Киркорова призвали лишить звания народного артиста за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой

Певца Филиппа Киркорова потребовали лишить звания народного артиста Российской Федерации. С соответствующим заявлением в Минкульт обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Причиной стало участие короля эстрады в скандальной "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, сообщает Mash.

Бородин считает, что мероприятие является пропагандой ЛГБТ*. Особенно его возмутил наряд Киркорова — почти прозрачная кольчуга из блёсток, бежевое термобельё и трусы. Глава ФПБК считает, что этот образ не вяжется со званием народного артиста, поэтому обратился в Минкульт, чтобы певца лишили регалий.