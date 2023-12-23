Киркорова призвали лишить звания народного артиста за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой
Mash: Глава ФПБК Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ
Певца Филиппа Киркорова потребовали лишить звания народного артиста Российской Федерации. С соответствующим заявлением в Минкульт обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Причиной стало участие короля эстрады в скандальной "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, сообщает Mash.
Бородин считает, что мероприятие является пропагандой ЛГБТ*. Особенно его возмутил наряд Киркорова — почти прозрачная кольчуга из блёсток, бежевое термобельё и трусы. Глава ФПБК считает, что этот образ не вяжется со званием народного артиста, поэтому обратился в Минкульт, чтобы певца лишили регалий.
Настя Ивлеева и Филипп Киркоров на скандальной "Почти голой вечеринке" (Almost naked party). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Филипп Киркоров получил звание "Народный артист" в 2008 году.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию. Тем временем самого голого участника вечеринки, музыканта Vacio, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_