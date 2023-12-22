РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

Роскомнадзор (РКН) нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео и фото со скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещённых в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", — написал он в телеграм-канале.

В Роскомнадзоре в беседе с ТАСС подтвердили, что такой контент блокируется. Хинштейн уверен, что Министерство внутренних дел России возбудит административные дела против "организаторов шабаша" за пропаганду ЛГБТ*. Говоря о правоприменении в этом вопросе, парламентарий заявил, что происходящее онлайн — зона ответственности РКН, а офлайн — МВД.