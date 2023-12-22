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22 декабря, 17:03

РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

Хинштейн: РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды в видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

Роскомнадзор (РКН) нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео и фото со скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещённых в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", — написал он в телеграм-канале.

В Роскомнадзоре в беседе с ТАСС подтвердили, что такой контент блокируется. Хинштейн уверен, что Министерство внутренних дел России возбудит административные дела против "организаторов шабаша" за пропаганду ЛГБТ*. Говоря о правоприменении в этом вопросе, парламентарий заявил, что происходящее онлайн — зона ответственности РКН, а офлайн — МВД.

"Хотел удивить публику": Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения
"Хотел удивить публику": Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию. Тем временем самого голого участника вечеринки, музыканта Vacio, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Vk / AGENT GIRL

Никита Осипов
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