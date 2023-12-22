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Регион
Опубликовано 22 декабря 2023, 20:03
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РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

Хинштейн: РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды в видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

Роскомнадзор (РКН) нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео и фото со скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещённых в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", — написал он в телеграм-канале.

В Роскомнадзоре в беседе с ТАСС подтвердили, что такой контент блокируется. Хинштейн уверен, что Министерство внутренних дел России возбудит административные дела против "организаторов шабаша" за пропаганду ЛГБТ*. Говоря о правоприменении в этом вопросе, парламентарий заявил, что происходящее онлайн — зона ответственности РКН, а офлайн — МВД.

Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения
Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой принёс извинения

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию. Тем временем самого голого участника вечеринки, музыканта Vacio, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Vk / AGENT GIRL

Никита Осипов
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