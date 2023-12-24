Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку" и нашла применение вырученным за неё деньгам
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала отдать деньги на благотворительность
Настя Ивлеева и другие звёзды на "голой вечеринке". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева извинилась за нашумевшее Almost naked party и заявила, что приглашённым звёздам никто не предлагал приходить голышом — им были высланы "весьма спокойные референсы". При этом все вырученные с пати средства она пообещала отправить на благотворительность.
Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Блогер объяснила, что в 2022 году, будучи главным редактором журнала Playboy в России, они вместе с командой сняли кучу красивейших снимков обнажённых девушек и женщин. После ухода издания из нашей страны фото так и не смогли увидеть свет из-за запрета, однако разрешение всё же удалось получить. Суть вечеринки была именно в том, чтобы выставить эти работы.
"Дресс-код вечеринки — "Почти голый". Отмечу, что это его название, соответствующее теме события. А напоминаю, что это — презентация снимков для не вышедшего в 2022 году журнала Playboy и формата закрытого мероприятия. Всем приглашённым были отправлены фотореференсы весьма спокойные. Все гости интерпретировали свои костюмы сами", — заявила Ивлеева.
При этом, говоря об исполнителе VACÍO, она отметила, что его заранее предупреждали о возможных проблемах из-за выбора костюма. Он, по её словам, действительно "перегнул палку на пути к хайпу". Музыканта оштрафовали на ₽200 тысяч по статье 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Его арестовали прямо во время вечеринки и дали 15 суток. Певец, кстати, уже принёс свои извинения.
Блогерша также заявила, что все средства от продажи, вырученные со второго дня голой вечеринки, будут отправлены на благотворительность.
"Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому, что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России", — подчеркнула она.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party, организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. На ней заметили раздетых Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Глюкозу, Ксению Собчак и других селебрити. При этом многим вечеринка "не понравилась": общественники забили тревогу и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом сама телеведущая заявила, что не видит в тусовке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день тусовки, куда нагрянули силовики, устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
Участников "голой вечеринки" призвали окропить мирамистином, а Филиппа Киркорова даже предложили лишить звания народного артиста. При этом глава ФПБК Виталий Бородин посулил арестом и самой Ивлеевой.