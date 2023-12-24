Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку" и нашла применение вырученным за неё деньгам

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева извинилась за нашумевшее Almost naked party и заявила, что приглашённым звёздам никто не предлагал приходить голышом — им были высланы "весьма спокойные референсы". При этом все вырученные с пати средства она пообещала отправить на благотворительность.

Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Блогер объяснила, что в 2022 году, будучи главным редактором журнала Playboy в России, они вместе с командой сняли кучу красивейших снимков обнажённых девушек и женщин. После ухода издания из нашей страны фото так и не смогли увидеть свет из-за запрета, однако разрешение всё же удалось получить. Суть вечеринки была именно в том, чтобы выставить эти работы.

"Дресс-код вечеринки — "Почти голый". Отмечу, что это его название, соответствующее теме события. А напоминаю, что это — презентация снимков для не вышедшего в 2022 году журнала Playboy и формата закрытого мероприятия. Всем приглашённым были отправлены фотореференсы весьма спокойные. Все гости интерпретировали свои костюмы сами", — заявила Ивлеева.

Блогерша также заявила, что все средства от продажи, вырученные со второго дня голой вечеринки, будут отправлены на благотворительность.