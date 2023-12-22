Участников "голой вечеринки" Ивлеевой призвали окропить мирамистином
Актриса Поплавская возмутилась "голой вечеринкой" Ивлеевой во время СВО
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, отгремевшую на днях в одном из столичных клубов и сразу же наделавшую много шума. Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось сделать у рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который явился в одном носке, надетом на причинное место. В Сети совсем не стеснялись в выражениях. Комментаторы назвали прошедшую вечеринку "цирком уродов", "колхозом на выгуле", а её участников предложили "окропить" мирамистином.
Жёстко высказалась на эту тему и актриса Яна Поплавская — артистка подчеркнула, что мероприятие не было таким приватным, как, возможно, хотелось его участникам. Фото и видео с вечеринки активно распространились по многим пабликам и каналам.
"Они показывают абсолютно прилюдно, что им класть на всех и что закон для них не закон. Разве люди, которые это наблюдают, заслуживают такого отношения? Нет. Тысячи людей отдали своих сыновей. Сыновья-то погибают. И вот вопрос: может ли государство это сожрать? Я считаю, что жрать это уже невозможно", — приводит слова артистки "Царьград".
В свою очередь военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале отметил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) сражаются явно не за ту Россию, которую "по недоразумению снимают в голубых огоньках". А политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла указал, что история полнится примерами, когда в богемных кругах устраивали разврат, в то время как на фронте шли решающие бои.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что против организатора вечеринки Ивлеевой надо возбудить уголовное дело. По его мнению, инфлюенсеры с миллионами подписчиков, транслирующие западную культуру, влияют на настроения россиян, поэтому их стоит убрать из эфиров.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
ТАСС / Сергей Савостьянов