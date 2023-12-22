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22 декабря, 17:16

Участников "голой вечеринки" Ивлеевой призвали окропить мирамистином

Актриса Поплавская возмутилась "голой вечеринкой" Ивлеевой во время СВО

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, отгремевшую на днях в одном из столичных клубов и сразу же наделавшую много шума. Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось сделать у рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который явился в одном носке, надетом на причинное место. В Сети совсем не стеснялись в выражениях. Комментаторы назвали прошедшую вечеринку "цирком уродов", "колхозом на выгуле", а её участников предложили "окропить" мирамистином.

Жёстко высказалась на эту тему и актриса Яна Поплавская — артистка подчеркнула, что мероприятие не было таким приватным, как, возможно, хотелось его участникам. Фото и видео с вечеринки активно распространились по многим пабликам и каналам.

"Они показывают абсолютно прилюдно, что им класть на всех и что закон для них не закон. Разве люди, которые это наблюдают, заслуживают такого отношения? Нет. Тысячи людей отдали своих сыновей. Сыновья-то погибают. И вот вопрос: может ли государство это сожрать? Я считаю, что жрать это уже невозможно", — приводит слова артистки "Царьград".

РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео с "голой вечеринки" Ивлеевой
РКН нашёл признаки ЛГБТ*-пропаганды на видео с "голой вечеринки" Ивлеевой

В свою очередь военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале отметил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) сражаются явно не за ту Россию, которую "по недоразумению снимают в голубых огоньках". А политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла указал, что история полнится примерами, когда в богемных кругах устраивали разврат, в то время как на фронте шли решающие бои.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что против организатора вечеринки Ивлеевой надо возбудить уголовное дело. По его мнению, инфлюенсеры с миллионами подписчиков, транслирующие западную культуру, влияют на настроения россиян, поэтому их стоит убрать из эфиров.

Парням, целовавшимся на голой вечеринке Ивлеевой, грозят штрафы и аресты
Парням, целовавшимся на голой вечеринке Ивлеевой, грозят штрафы и аресты

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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