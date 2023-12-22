Участников "голой вечеринки" Ивлеевой призвали окропить мирамистином

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, отгремевшую на днях в одном из столичных клубов и сразу же наделавшую много шума. Гости пришли в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но "лучше всех" это получилось сделать у рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который явился в одном носке, надетом на причинное место. В Сети совсем не стеснялись в выражениях. Комментаторы назвали прошедшую вечеринку "цирком уродов", "колхозом на выгуле", а её участников предложили "окропить" мирамистином.

Жёстко высказалась на эту тему и актриса Яна Поплавская — артистка подчеркнула, что мероприятие не было таким приватным, как, возможно, хотелось его участникам. Фото и видео с вечеринки активно распространились по многим пабликам и каналам.

"Они показывают абсолютно прилюдно, что им класть на всех и что закон для них не закон. Разве люди, которые это наблюдают, заслуживают такого отношения? Нет. Тысячи людей отдали своих сыновей. Сыновья-то погибают. И вот вопрос: может ли государство это сожрать? Я считаю, что жрать это уже невозможно", — приводит слова артистки "Царьград".

В свою очередь военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале отметил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) сражаются явно не за ту Россию, которую "по недоразумению снимают в голубых огоньках". А политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла указал, что история полнится примерами, когда в богемных кругах устраивали разврат, в то время как на фронте шли решающие бои.