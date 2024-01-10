"Я — не рэпер": Самый голый участник вечеринки Ивлеевой выступил с манифестом

В телеграм-канале певца Vacio (Николая Васильева), ставшего известным после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, появился целый манифест, где артист заявил, что, во-первых, он не рэпер, а профессиональный музыкант, а во-вторых, он уже не тот, что раньше.

"Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер. Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни", — говорится в заявлении.

Николай добавил, что старается стать лучше, чем может быть, поэтому понимает зону ответственности за свой поступок и признаёт, что перегнул.

"Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал! Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой", — добавил Vacio.

Музыкант уверяет, что в камере у него было время подумать о произошедшем, и он надеется на понимание публики.