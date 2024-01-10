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10 января, 15:50

"Я — не рэпер": Самый голый участник вечеринки Ивлеевой выступил с манифестом

Певец Vacio заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*

Музыкант Vacio (Николай Васильев). Фото © VK / vacio_official

Музыкант Vacio (Николай Васильев). Фото © VK / vacio_official

В телеграм-канале певца Vacio (Николая Васильева), ставшего известным после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, появился целый манифест, где артист заявил, что, во-первых, он не рэпер, а профессиональный музыкант, а во-вторых, он уже не тот, что раньше.

"Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер. Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни", — говорится в заявлении.

Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат
Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат

Николай добавил, что старается стать лучше, чем может быть, поэтому понимает зону ответственности за свой поступок и признаёт, что перегнул.

"Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал! Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой", добавил Vacio.

Музыкант уверяет, что в камере у него было время подумать о произошедшем, и он надеется на понимание публики.

Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки
Самый голый участник вечеринки Ивлеевой снял знаменитый носок ради девушки

Как ранее сообщал Лайф, рэпер Vacio (Николай Васильев) стал широко известным после участия в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Васильев оказался самым голым на этой тусовке — он пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. В минувшую пятницу, 5 января, Васильев должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Александра Вишнякова
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