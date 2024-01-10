"Я — не рэпер": Самый голый участник вечеринки Ивлеевой выступил с манифестом
Певец Vacio заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*
Музыкант Vacio (Николай Васильев). Фото © VK / vacio_official
В телеграм-канале певца Vacio (Николая Васильева), ставшего известным после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, появился целый манифест, где артист заявил, что, во-первых, он не рэпер, а профессиональный музыкант, а во-вторых, он уже не тот, что раньше.
"Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер. Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни", — говорится в заявлении.
Николай добавил, что старается стать лучше, чем может быть, поэтому понимает зону ответственности за свой поступок и признаёт, что перегнул.
"Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал! Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой", — добавил Vacio.
Музыкант уверяет, что в камере у него было время подумать о произошедшем, и он надеется на понимание публики.
Как ранее сообщал Лайф, рэпер Vacio (Николай Васильев) стал широко известным после участия в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Васильев оказался самым голым на этой тусовке — он пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. В минувшую пятницу, 5 января, Васильев должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство.
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