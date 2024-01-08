Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат

Певцу Vacio (Николай Васильев), ставшему широко известным после участия в "почти голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

"Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприёмнике № 2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат и он даже прошёл медкомиссию для постановки на воинский учёт", — приводит ТАСС слова правозащитника.

При этом, по словам Лобарева, у Vacio есть заболевание, которое препятствует прохождению его службы в армии. Член ОНК добавил, что Васильев ничего не имеет против воинского долга, он положительно относится к спецоперации, а также не разделяет ценностей ЛГБТ*.