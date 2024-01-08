Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат
Арестованному после вечеринки Ивлеевой певцу Vacio выдали повестку в военкомат
Николай Васильев. Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
Певцу Vacio (Николай Васильев), ставшему широко известным после участия в "почти голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.
"Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприёмнике № 2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат и он даже прошёл медкомиссию для постановки на воинский учёт", — приводит ТАСС слова правозащитника.
При этом, по словам Лобарева, у Vacio есть заболевание, которое препятствует прохождению его службы в армии. Член ОНК добавил, что Васильев ничего не имеет против воинского долга, он положительно относится к спецоперации, а также не разделяет ценностей ЛГБТ*.
Как ранее сообщал Лайф, сейчас Васильев отбывает второй арест после участия в скандальной вечеринке. В минувшую пятницу, 5 января, певец должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали. В отношении артиста завели дело по ч. 2 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти" и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток. До этого певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику.