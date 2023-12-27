Суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Причина для составления протокола не уточняется.
"ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", — рассказали в суде РИА "Новости".
Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего полковник ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию ВС России. Теперь он должен заплатить государству 50 тысяч рублей.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
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