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27 декабря, 10:23

Суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Причина для составления протокола не уточняется.

"ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", — рассказали в суде РИА "Новости".

"Закон есть закон": Росфинмониторинг объяснил, почему Акунина* причислили к экстремистам
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Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего полковник ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию ВС России. Теперь он должен заплатить государству 50 тысяч рублей.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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