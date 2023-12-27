Суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство "Эксмо" на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Причина для составления протокола не уточняется.

"ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", — рассказали в суде РИА "Новости".

Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего полковник ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию ВС России. Теперь он должен заплатить государству 50 тысяч рублей.