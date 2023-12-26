Отставной полковник ГРУ оштрафован на 50 тысяч за дискредитацию армии

Напомним, россиянам Владимир Квачков стал известен в 2005 году, когда его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса. Однако после трёхлетнего заключения его оправдали, но сразу арестовали по делу о подготовке вооружённого мятежа. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был смягчён до восьми лет. А в феврале 2019 года офицер был освобождён в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). После начала спецоперации отставной полковник ГРУ также попадал в поле зрения правоохранителей: в августе текущего года его уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ.