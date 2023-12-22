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22 декабря, 18:32
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В Крыму суд оштрафовал экс-участницу "Битвы экстрасенсов" за дискредитацию ВС РФ

Наталья Абрамович. Обложка © VK / Битва экстрасенсов

Наталья Абрамович. Обложка © VK / Битва экстрасенсов

Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию Вооружённых сил России и демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно данным инстанции, женщина публиковала в соцсетях посты, в которых содержалась порочащая и дискредитирующая российских военных информация. В ходе заседания участница телешоу свою вину не отрицала. В итоге суд постановил взыскать с неё 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Вдобавок её оштрафовали на две тысячи рублей за публичную демонстрацию нацистской символики.

Имя женщины в суде раскрывать не стали, однако, по данным крымских пабликов, речь идёт о 44-летней Наталье Абрамович — участнице 1-го сезона "Битвы экстрасенсов". На проекте "ведьма" уверяла, что родилась мёртвой, но после констатации смерти один из врачей решился её реанимировать. Наталья считает, что её необычное появление на свет якобы и спровоцировало развитие уникальных способностей.

Сценаристу сериала про участкового грозит срок за дискредитацию ВС РФ
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Ранее Лайф сообщал, что создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сам Павел Мунтян* находится за пределами РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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