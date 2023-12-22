Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Соответствующее решение вынес Хорошёвский районный суд Москвы.
"Суд признал Мунтяна П.А.* виновным по части 1 статьи 20.3.3 и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей", — рассказали там РИА "Новости".
Напомним, об административном протоколе в отношении Павла Мунтяна* стало известно 19 декабря. Ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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