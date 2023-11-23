Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит Почему русофоб и предатель музыкант Эдуард Шарлот вернулся в Россию и что теперь его ждёт за оскорбление власти и россиян и разжигание ненависти в соцсетях. 23 ноября, 12:45 Эдуард Шарлот. Обложка © Youtube / SharlotVEVO

Решивший раскрутиться на хайпе предательства и глупости, до этого неизвестный 25-летний музыкант Эдуард Шарлот вернулся в Россию из добровольной ссылки в Армении. Его задержали в аэропорту Пулково, после чего Шарлот получил 13 суток ареста за мелкое хулиганство. Это за то, что перед отделением полиции он кричал и дебоширил.

Напомним, летом он сжёг свой российский паспорт, заявив, что не считает себя гражданином страны и собирается в Киев. Спустя время он передумал и попросил подписчиков в соцсетях собрать ему денег на билет обратно в РФ.

Видео © t.me / SHOT

На певца составили административные протоколы об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, и о публичной дискредитации ВС РФ, согласно законодательству ему грозят штрафы до 50 тыс. рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео, где музыкант объясняет причину своего задержания и извиняется. Он рассказал, что сжёг документ, так как "был ошибочно помешан на ложной информации", и пообещал, что такого больше не повторится.

В интервью российским СМИ музыкант заявил, что с 16 лет он смотрел оппозиционные видео в Интернете, ходил на митинги, что и привело его к таким поступкам. Теперь он планирует восстановить паспорт и записывать фиты с исполнителями и блогерами и даже мечтает о треке с SHAMAN.

Видео © t.me / SHOT

Чем известен певец Шарлот

На критиковавшего СВО и россиян певца летом текущего года написали заявление общественники, обратившись к главе МВД России. Их возмутил пост Шарлота в соцсетях, где певец оскорбил российскую власть. Такое поведение сочли провокационным и потребовали провести проверку на наличие в нём "публичных хулиганских действий".

Напомним, Шарлот написал: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". Теперь музыканта дома многие видеть не рады. Его требуют привлечь к ответственности по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соцсетях.

Видео © t.me / SHOT

До возвращения на родину Шарлот вызвал на музыкальную дуэль певца SHAMAN. А накануне приезда внезапно заявил, что наконец-то определился и намерен "защищать русскую культуру", но не все этому поверили. Пранкеры Вован и Лексус решили проверить и выложили полное видео с релокантом – певцом Шарлотом, вернувшимся домой, потому что деньги закончились.

Видео © t.me / Вован и Лексус

Пранкеры представились "чиновниками из Украины" и "Зеленским", и Шарлот рассказал им о своих антироссийских взглядах: "Мне важно быть там, где люди по факту противостоят русской тупости, русскому нацизму".

Шарлот считает, что "сейчас нужно быть украинцем", и выразил желание влиться в украинскую культуру, продемонстрировав при этом неспособность назвать ни одного украинского и даже русского писателя. Объяснил он это тем, что "не читал украинскую поэзию" и даже "русскую не особо читал". Ради того, чтобы получить украинский паспорт, Шарлот попытался спеть гимн Украины и проскандировал речовку "Кто не скачет, тот москаль" с прыжками.

Блогер Сергей Колясников вспоминает, кто и как системно пиарил русофоба: первые лучи славы согрели Шарлота после участия в шоу "Песни на ТНТ". Затем он выступил на шоу "Вечерний Ургант", а потом выпустил совместный сингл с Моргенштерном*.

* Включён в реестр иностранных агентов

Авторы Андреас Лапенков