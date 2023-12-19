Автору сериала Mr. Freeman грозит штраф за дискредитацию армии

Хорошёвский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол против создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна, сообщили в суде. Его уличили в дискредитации ВС России. Блогеру грозит штраф до 50 тысяч рублей.

"Дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказали там РИА "Новости".

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Ранее против сценариста сериала "Купчино" Вадима Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС России. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за то же самое. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.