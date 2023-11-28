Сценаристу сериала про участкового грозит срок за дискредитацию ВС РФ

По данным телеграм-канала, против Калашова возбудили уголовное дело за публикации в соцсетях, где он высказывался против специальной военной операции и оскорблял участников СВО. Ранее 42-летний Калашов уже не раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию Российской армии. Сценарист написал несколько книг, однако наибольшую известность ему принесла работа над сериалом "Купчино" про опытного участкового и молодого стажёра.