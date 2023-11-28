Сценаристу сериала про участкового грозит срок за дискредитацию ВС РФ
Сценаристу "Купчино" Калашову грозит до пяти лет колонии за дискредитацию ВС РФ
Сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову грозит до пяти лет колонии за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, против Калашова возбудили уголовное дело за публикации в соцсетях, где он высказывался против специальной военной операции и оскорблял участников СВО. Ранее 42-летний Калашов уже не раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию Российской армии. Сценарист написал несколько книг, однако наибольшую известность ему принесла работа над сериалом "Купчино" про опытного участкового и молодого стажёра.
Ранее Лайф писал, что Минюст РФ включил в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Артистка выступала против СВО на Украине, занималась дискредитацией ВС РФ. Сейчас звезда сериала "Ольга" живёт за границей.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин