"Закон есть закон": Росфинмониторинг объяснил, почему Акунина* причислили к экстремистам

Решение о внесении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в список террористов и экстремистов было принято по запросу следственных органов России. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там всё написано. <...> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — пояснил он в беседе с РБК.

Как уточнил Негляд, Росфинмониторинг не принимает самостоятельных решений касательно расширения списка лиц, которые могут быть причастны к террористической или экстремистской деятельности. Таким образом, по его словам, Акунин* попал в данный перечень, потому что "закон есть закон".