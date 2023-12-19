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19 декабря, 09:53

СК пришёл с обысками в издательство "Захаров", где Акунин* публикуется с 90-х

<p>СК пришёл с обысками в издательство "Захаров". Обложка © Shutterstock</p>

СК пришёл с обысками в издательство "Захаров". Обложка © Shutterstock

Оперативники из Следственного комитета пришли с обысками в издательство "Захаров" в Столовом переулке Москвы, которое выпускает книги Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) с 90-х. Об этом SHOT сообщили сотрудники издательского дома.

По их словам, прямо сейчас там изымают документацию. Действия оперативников продолжаются уже около часа.

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Напомним, неделей ранее одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. 18 декабря Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Андрей Бражников
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