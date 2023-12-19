СК пришёл с обысками в издательство "Захаров", где Акунин* публикуется с 90-х

Оперативники из Следственного комитета пришли с обысками в издательство "Захаров" в Столовом переулке Москвы, которое выпускает книги Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) с 90-х. Об этом SHOT сообщили сотрудники издательского дома.

По их словам, прямо сейчас там изымают документацию. Действия оперативников продолжаются уже около часа.