СК пришёл с обысками в издательство "Захаров", где Акунин* публикуется с 90-х
СК пришёл с обысками в издательство "Захаров". Обложка © Shutterstock
Оперативники из Следственного комитета пришли с обысками в издательство "Захаров" в Столовом переулке Москвы, которое выпускает книги Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) с 90-х. Об этом SHOT сообщили сотрудники издательского дома.
По их словам, прямо сейчас там изымают документацию. Действия оперативников продолжаются уже около часа.
Напомним, неделей ранее одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. 18 декабря Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.