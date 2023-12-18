Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Писатель Борис Акунин — новый фигурант списка террористов и экстремистов. Фото © ИТАР-ТАСС / Анатолий Струнин
Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в понедельник, 18 декабря, на сайте ведомства.
Акунин фигурирует в свежем перечне террористов и экстремистов на четвёртой строчке. Скриншот © LIFE
Отметим, что за пару дней до этого одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. Поводом стала публикация пранка с участием Акунина, в котором он заявил, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский".
Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.