Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в понедельник, 18 декабря, на сайте ведомства.

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Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.