Акунин заявил, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский"

Уехавший из РФ популярный российский писатель Борис Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский".

Писатель Борис Акунин — в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео © T.me / Вован и Лексус

Автор детективных романов о сыщике Фандорине был уверен, что разговаривает с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко. В ходе беседы писатель отметил, что видит в Москве большую опасность.

"Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает нам всем, угрожает всему миру. Я остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы", — сказал Акунин.

По его словам, "победа в этой войне будет достигнута не на полях сражения, а в мозгах. В первую очередь в мозгах россиян".

Он также добавил, что не имеет претензий к ВСУ, атакующим российские города беспилотниками. Писатель объяснил это тем, что для "тупых людей какие-то простые вещи доходят таким наиболее ясным и прямым образом".

Писатель Борис Акунин — в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео © T.me / Вован и Лексус

Кроме того, в ходе беседы с пранкерами Акунин заявил о необходимости усилить пропаганду среди Российской армии, "чтобы люди, которые добровольно переходят со стороны зла на сторону добра, получали поддержку".

Ранее Лайф рассказывал о литературном критике Дмитрии Быкове*, который заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что не имеет претензий к ВСУ, которые убивают русских. В ходе разговора писатель отметил, что собирается отправить деньги ВСУ на покупку дронов, как только его новую книгу переведут на украинский.