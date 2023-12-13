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Акунину может грозить до пяти лет тюрьмы за антироссийские выпады

Общественники просят признать писателя Бориса Акунина иноагентом

13 декабря, 14:32
<p>Борис Акунин. Обложка © ТАСС / Николай Галкин</p>

Борис Акунин. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Живущего в Лондоне писателя Бориса Акунина просят проверить на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. С соответствующим призывом общественники обратились к Генпрокуратуре, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, такая просьба у общественных деятелей появилась после антироссийских выпадов Акунина в недавнем "интервью" пранкерам. Писателю может грозить до пяти лет тюрьмы.

В Госдуме призвали запретить книги Акунина за фразу "Хороший русский — мёртвый русский"

В Госдуме призвали запретить книги Акунина за фразу "Хороший русский — мёртвый русский"

Напомним, уехавший из России писатель Борис Акунин ранее заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский". Он также добавил, что не имеет претензий к ВСУ, атакующим российские города беспилотниками, ведь так до "тупых людей какие-то простые вещи доходят" гораздо быстрее. По мнению Акунина, в идеале Россию следует раздробить "на 150 осколков".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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