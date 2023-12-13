В Госдуме призвали запретить книги Акунина за фразу "Хороший русский — мёртвый русский" Депутат Драпеко предложила запретить публикацию и продажу книг Акунина в России Писатель Борис Акунин. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что необходимо запретить в России книги писателя Бориса Акунина, который поддержал обстрелы российских городов украинскими дронами в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом политик рассказала "Ленте.ру".

"Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счёт своих средств он не финансирует Вооружённые силы Украины. Компетентные органы должны заняться этим вопросом", — объяснила Драпеко.

По её словам, к делу должны подключиться правоохранительные органы, ведь высказывания Акунина также тянут на статью о нарушении территориальной целостности государства.

Напомним, уехавший из России писатель Борис Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский". Он также добавил, что не имеет претензий к ВСУ, атакующим российские города беспилотниками, ведь так до "тупых людей какие-то простые вещи доходят" гораздо быстрее. По мнению Акунина, в идеале Россию следует раздробить "на 150 осколков".

Авторы Татьяна Миссуми