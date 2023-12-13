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У писателя Быкова* требуют конфисковать квартиры в Москве на 55 млн и запретить продажу книг

"Ветераны России" требуют ГП лишить писателя Дмитрия Быкова* имущества в РФ

13 декабря, 09:24
<p>Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев</p>

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Движение "Ветераны России" требует лишить писателя Дмитрия Быкова* всего российского имущества, а вырученные от продажи средства отправить на нужды СВО. По сведениям SHOT, соответствующее обращение уже направлено в Генпрокуратуру.

Писатель Дмитрий Быков* владеет престижными квартирами в Москве. Видео © SHOT

"Лишить Дмитрия Быкова* всего имущества в РФ и запретить продажу его книг в "Литрес", "Читай-Город", "Лабиринт", "Озон" и других ресурсах, в связи с публичным заявлением о направлении средств с их продаж в России на спонсирование ВСУ",уточнили в самом движении.

Сейчас писатель, уехавший в США, является владельцем двух квартир в престижном районе в Москве, стоимость которых составляет порядка 55 миллионов рублей. Речь идёт о трёшке площадью 70 квадратов и однушке в 42,3 квадратных метра на Мосфильмовской улице. Квартиры находятся в соседних домах, в одной из них раньше жила мать Быкова*.

Также "Ветераны России" просят запретить продажу книг писателя в российских магазинах, так как свой доход Быков* направляет на поддержку ВСУ, о чём сам недавно признался.

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин* попросил генпрокуратуру проверить писателя Дмитрия Быкова* на предмет финансирования ВСУ, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма. Поводом стал недавний розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, в беседе с которыми Быков* заявил, что у него "нет претензий" к ВСУ в связи с убийством русских. Сейчас писатель проживает в США, куда перебрался после начала спецоперации.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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