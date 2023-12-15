Одно из крупнейших российских издательств прекратило выпуск и продажу книг Акунина и Быкова*
Издательство АСТ приостанавливает распространение книг Акунина и Быкова*
Дмитрий Быков*, Борис Акунин. Обложка © ТАСС / Николай Галкин, Алексей Смышляев
Одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратит распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Об этом сообщает пресс-служба самого издательского дома.
"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки", — заявил гендиректор АСТ Павел Горшков.
По его словам, до прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг писателей возобновлены не будут.
Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Быковым* и Акуниным — во время беседы они выдали себя за представителей украинской администрации и спросили писателей об их отношении к ударам ВСУ по территории России и поддержке ВСУ. Акунин заявил, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский". В свою очередь Быков* признал, что "не имеет претензий" к ВСУ в связи с убийством русских. Самого писателя, напомним, признали иноагентом ещё в июле 2022 года. А на днях общественники попросили проверить Акунина на призывы к террористической и экстремистской деятельности и тоже признать иноагентом.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.