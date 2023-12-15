Одно из крупнейших российских издательств прекратило выпуск и продажу книг Акунина и Быкова*

Одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратит распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Об этом сообщает пресс-служба самого издательского дома.

По его словам, до прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг писателей возобновлены не будут.