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Российские книжные магазины снимают с полок произведения Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*, которые жёстко прошлись по соотечественникам и, возможно, финансируют ВСУ. Где они сейчас?

15 декабря, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / David Levenson / Ulf ANDERSEN / Gamma-Rapho =, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / David Levenson / Ulf ANDERSEN / Gamma-Rapho =, © Shutterstock

Издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*.

— Их публичные заявления, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — прокомментировал гендиректор АСТ Павел Гришков.

— Изъятие тиражей с полок займёт определённое время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос ... на правовую оценку ситуации, — а это уже позиция сети "Читай-город – Буквоед".

  • Сообщение на сайте сети "Читай-город". Фото © Chitai-gorod.ru
    Сообщение на сайте сети "Читай-город". Фото © Chitai-gorod.ru
  • Сообщение на сайте издательства АСТ. Фото © https://ast.ru
    Сообщение на сайте издательства АСТ. Фото © https://ast.ru

Сообщение на сайте сети "Читай-город". Фото © Chitai-gorod.ru

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Речь о заявлениях, которые литераторы позволили себе во время эфиров с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Блогеры мастерски разыграли Быкова* и Акунина, вывернув их русофобское нутро наружу. Теперь обоих авторов проверяют на экстремизм.

Что наговорил Дмитрий Быков*

— Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам (к Киеву. — Прим. Лайфа) у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае? Позовите меня на Украину, я очень хочу к вам! выдал Дмитрий Быков*. Он был уверен, что разговаривает по видеосвязи с представителем из Офиса президента Украины, но на самом деле его разоблачали наши пранкеры.

Лексус и Вован разыграли Дмитрия Быкова*. Видео © T.me / Вован и Лексус

Подловленному пранкерами Быкову* сейчас приходится юлить.

— Кто повёлся? Именно я их и разоблачил, а предварительно потроллил! — оправдывается писатель перед подписчиками. Ему не верят и ещё пуще смеются над ним.

— Оттого что запрещали читать Некрасова и Аксёнова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. Давно пора понять, что запретить книгу невозможно. Ничего не изменится! — а это Быков* хорохорится перед журналистами федеральных российских СМИ.

Дмитрий Быков* нелепо оправдывается. Фото © Facebook / BykovDmitriyLvovich**

Дмитрий Быков* нелепо оправдывается. Фото © Facebook / BykovDmitriyLvovich**

По данным телеграм-канала SHOT, представители движения "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру с просьбой лишить Быкова* всего российского имущества, а полученные средства направить на нужды СВО.

Как писатель Быков прославляет Зеленского, угрожая русским страшным наказанием

Как писатель Быков прославляет Зеленского, угрожая русским страшным наказанием

После начала СВО Дмитрий Быков* перебрался в США и получил работу преподавателя при Корнеллском университете в штате Нью-Йорк. С ним заключили контракт и выделили ему скромный коттедж в студгородке. А на родине у него остаются дорогостоящие хоромы.

Что сказал про россиян Акунин

— Русская армия преступная организация. Там отрицательная селекция происходит и служат отстои общества. А люди лягушки, принимающие температуру водоёма. Надо переформатировать Россию, провести демосквизацию, превратить в конфедерацию, где живут разные страны. Если рядом с вами это огромное гноилище, оно постоянно будет вам угрожать. [Обстрелы России] ни у кого из нас не вызывают протеста. А как иначе? До тупых людей простые вещи доходят наиболее прямым образом. Война дело чёрно-белое, полутона вредны, этим объясняется курс, который Украина проводит в отношении "хороших русских". Мотивы мне понятны, Борис Акунин не сомневался, что беседует с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко и президентом Владимиром Зеленским.

В конце разговора Акунин посетовал, что Киев очень неохотно принимает от него помощь, но он всё равно её отправляет. Ещё писатель признался в сильной нелюбви к Петру I и искреннем интересе к предателю Мазепе. В планах у литератора сделать Эраста Фандорина, персонажа своих книг, гражданином Украины.

Пранкеры разыграли Бориса Акунина. Видео © T.me / Russiacalling

К чести Акунина — он не стал, как Быков*, юлить и оправдываться.

— Писателя обмануть достижение невеликое. Я говорил то же, что говорю и пишу публично. Считаю действия Российской армии преступными. Россия станет свободной, только если демосквизируется, то есть превратится в настоящую федерацию. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам, — такой пост опубликовал у себя Акунин.

Борис Акунин прощался с российскими читателями. Фото © T.me / EtoBorisAkunin

Борис Акунин прощался с российскими читателями. Фото © T.me / EtoBorisAkunin

Глава ФПБК Виталий Бородин уже попросил Генпрокуратуру проверить Акунина на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом из-за высказываний о необходимости "переформатировать Россию". За это он может получить до пяти лет лишения свободы.

Борис Акунин покинул Россию и осел в Великобритании ещё в 2014 году. У него давно имеется британский паспорт. Для укрепления своих позиций в Лондоне он продал местному телевидению права на экранизацию детективов об Эрасте Фандорине. Также литератор числится одним из учредителей лондонского благотворительного фонда True Russia — "Настоящая Россия". Декларируемые цели: осуждение ​​СВО и сбор денег для украинских беженцев. Несмотря на близость с королевством, у писателя есть недвижимость в Париже. Немало активов остаётся и на родине.

* Признан иноагентом.

** Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Нужно ли убирать из книжных магазинов произведения Акунина и Быкова*?

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Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве

Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве

Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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