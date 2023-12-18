В Москве отменили спектакли "Приключения Фандорина" по роману Акунина*
Губернский театр отменил спектакли "Приключения Фандорина" по роману Акунина*
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Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*), которые были запланированы на зиму и весну. Об этом сообщили на официальном сайте театра. В основе спектакля — произведение писателя "Левиафан", третья книга из знаменитой серии исторических детективов об Эрасте Фандорине. Премьера постановки состоялась в 2017 году.
"Спектакль "Приключения Фандорина" 19 января 2024 г. 19:00, 29 февраля 2024 г. 19:00, 31 марта 2024 г. 19:00 отменяется", — говорится в объявлении на сайте театра. Зрителям обещали вернуть деньги за билеты.
Постановка "Приключения Фандорина" — проект МГТ и Фонда Сергея Безрукова, на сайте которого информация о спектакле также пропала.
Отметим, что за пару дней до этого одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. Сегодня, 18 декабря, Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.