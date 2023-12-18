В Москве отменили спектакли "Приключения Фандорина" по роману Акунина*

Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*), которые были запланированы на зиму и весну. Об этом сообщили на официальном сайте театра. В основе спектакля — произведение писателя "Левиафан", третья книга из знаменитой серии исторических детективов об Эрасте Фандорине. Премьера постановки состоялась в 2017 году.

"Спектакль "Приключения Фандорина" 19 января 2024 г. 19:00, 29 февраля 2024 г. 19:00, 31 марта 2024 г. 19:00 отменяется", — говорится в объявлении на сайте театра. Зрителям обещали вернуть деньги за билеты.

Постановка "Приключения Фандорина" — проект МГТ и Фонда Сергея Безрукова, на сайте которого информация о спектакле также пропала.