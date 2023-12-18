Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"У вас большие связи!": Путин обещал стереть грани для зачисления девушек в Академию ФСБ

Путин раскрыл удивительный факт о защите стен Кремля от пожара

Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело

Спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В Бразилии выступили против "неполноценного" саммита G20 без Путина

Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Задержаны двое подростков, которые залили монтажной пеной двери российским военкорам

Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов

Попова оценила необходимость введения в России ограничений из-за ковида

Депутат Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС получил взятки на 25 млн рублей

Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело

ТАСС и "Интерфакс" сообщили о деле против Акунина, но разошлись в статьях УК

18 декабря, 15:11
<p>Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Галкин </p>

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Галкин

В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России (статья 207.3 УК РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Другое информационное агентство, "Интерфакс", утверждает, что дело против Акунина возбуждено по другой статье — 280.3. В ней речь идёт о публичных действиях, направленных на дискредитацию Российской армии.

По данным собеседников "Интерфакса", Акунин будет объявлен в розыск.

Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Отметим, что за пару дней до этого одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. А ранее в понедельник, 18 декабря, Акунин был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!