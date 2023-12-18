Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело
ТАСС и "Интерфакс" сообщили о деле против Акунина, но разошлись в статьях УК
Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Галкин
В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России (статья 207.3 УК РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Другое информационное агентство, "Интерфакс", утверждает, что дело против Акунина возбуждено по другой статье — 280.3. В ней речь идёт о публичных действиях, направленных на дискредитацию Российской армии.
По данным собеседников "Интерфакса", Акунин будет объявлен в розыск.
Отметим, что за пару дней до этого одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина, а общественники попросили проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать иноагентом. А ранее в понедельник, 18 декабря, Акунин был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.