Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело

В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России (статья 207.3 УК РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Другое информационное агентство, "Интерфакс", утверждает, что дело против Акунина возбуждено по другой статье — 280.3. В ней речь идёт о публичных действиях, направленных на дискредитацию Российской армии.