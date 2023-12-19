Россиянам объяснили, что грозит за покупку книг Акунина*

Книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) можно покупать, несмотря на внесение его в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, рассказал в беседе с "ФедералПресс" адвокат Георгий Краснов. А вот комментировать уголовное дело адвокат призывает очень аккуратно, чтобы не получить статью.

"Можно спокойно покупать книги, поскольку они не запрещены и не внесены в реестр экстремистской литературы. Если их перестанут продавать в магазинах, можно покупать с рук. Ответственность покупателя заканчивается в магазине: ты же отдаёшь деньги продавцу, а не перекидываешь Акунину*. А дальнейшие отношения продавца, издателя, автора — это вообще не головная боль читателя", — считает Краснов.

Адвокат призвал отказаться от комментариев ситуации уголовного дела против Акунина*, так как ещё не известно, какие именно его слова привлекли внимание следователей, поэтому поддержка писателя может расцениваться как оправдание терроризма.