Из издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина*

Из помещений московского издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Силовики также проверяют руководство и сотрудников издательства на предмет связи с писателем и предостерегают их от дальнейшего сотрудничества с ним.