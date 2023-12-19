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19 декабря, 10:34

Из издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина*

Из помещений московского издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Силовики также проверяют руководство и сотрудников издательства на предмет связи с писателем и предостерегают их от дальнейшего сотрудничества с ним.

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Напомним, одно из крупнейших издательств в России — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на предмет призывов к террористической деятельности и признать его иностранным агентом. Уже 18 декабря автор попал в перечень террористов и экстремистов, а сегодня, 19 декабря, в издательство "Захаров", которое публикует Акунина* на протяжении десятилетий, пришли с обыском.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Матвей Константинов
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