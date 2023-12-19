Из издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина*
Из помещений московского издательства "Захаров" полностью изымают все тиражи книг Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Силовики также проверяют руководство и сотрудников издательства на предмет связи с писателем и предостерегают их от дальнейшего сотрудничества с ним.
Напомним, одно из крупнейших издательств в России — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на предмет призывов к террористической деятельности и признать его иностранным агентом. Уже 18 декабря автор попал в перечень террористов и экстремистов, а сегодня, 19 декабря, в издательство "Захаров", которое публикует Акунина* на протяжении десятилетий, пришли с обыском.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
ТАСС / Михаил Почуев